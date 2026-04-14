Simone Inzaghi: “Grande delusione, ma il mio futuro è all’Al Hilal”

14/04/2026 | 15:29:52

Delusione per Simone Inzaghi, che ieri sera è stato eliminato con la sua Al Hilal dai quarti di Champions League asiatica per mano dell’Al-Sadd di Mancini.

Il tecnico, ex Inter, ha parlato anche del suo futuro: “Il mio futuro? Resto all’Al-Hilal. Sento di svolgere il mio lavoro al meglio e do tutto me stesso. Ambivo alla qualificazione ai quarti di finale, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Ci abbiamo provato a lungo e abbiamo creato diverse occasioni. Dall’altra parte, l’Al-Sadd è riuscito a resistere e ha segnato 3 gol come noi, ma l’Al-Hilal è stata la squadra più forte, capace di portarsi in vantaggio per tre volte”.

Su Benzema: “È un grande giocatore, un fuoriclasse decisivo. Mi aspettavo che trovasse la rete da un momento all’altro, ma la difesa dell’Al-Sadd ha fatto un lavoro eccezionale, chiudendo gli spazi che gli avrebbero permesso di liberarsi e segnare”.

Foto: Instagram personale