Simone Inzaghi è in sede Inter per la firma sul rinnovo

Simone Inzaghi è arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà all‘Inter fino al 2026. Nessuna sorpresa rispetto a quanto è chiaro da diversi mesi, l’allenatore recente vincitore dello scudetto della seconda stella, allungherà di un’altra stagione e guadagnerà circa 6,5 milioni più bonus.

Foto: instagram Inter