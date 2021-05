Simone Inzaghi e il futuro: “Tra 8/9 giorni mi siederò con Tare e Lotito e ne parleremo”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo all’ultimo respiro ottenuto tra le mura amiche contro il Parma, ecco le parole del tecnico biancoceleste riportate da lalaziosiamonoi: “Sono molto contento della vittoria. Temevamo molto la partita di oggi: già due anni fa ci eravamo cascati contro una squadra retrocessa e oggi avevamo tanti squalificati, infortunati e giocatori non al meglio come Escalante, Luiz Felipe e Caicedo. Ci prendiamo la vittoria e per il quinto anno consecutivo l’Europa. Nel primo tempo potevamo essere più fortunati. Se fosse entrato il tiro di Luis Alberto finito sulla traversa, sarebbe stata un’altra partita”.

Il futuro: “Mancano ancora tre partite. Tra 8/9 giorni ci siederemo con Tare e Lotito e parleremo degli obiettivi e di ciò che non è andato e cosa è andato, sempre con la massima tranquillità”.