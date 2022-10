Simone Inzaghi: “Domani è una finalissima. Lukaku verso la convocazione”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza alla vigilia della decisiva gara Champions di domani a San Siro contro il Viktoria Plzen. “Domani è una finalissima. Siamo nelle condizioni dello scorso anno, con un girone più difficile e la possibilità di centrare il primo obiettivo stagionale con una giornata di anticipo. Sappiamo che poi a Monaco contro il Bayern sarebbe difficilissimo. Lukaku? Se conferma l’allenamento di ieri e i tre precedenti, verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia, manca l’allenamento di oggi ma è in netta ripresa. Lukaku per noi è importantissimo, non lo abbiamo avuto per due mesi ed è stata una grave perdita anche se gli altri attaccanti hanno fatto bene. Sarà decisiva per il rinnovo di Skriniar? Ho la fortuna di avere dirigenti bravissimi, ci stanno pensando loro. Abbiamo altri giocatori nella stessa situazione di Milan. Spero che si risolva tutto velocemente, fermo restando che Skriniar è in netta crescita. Domani abbiamo la possibilità di qualificarci davanti ai nostri tifosi, speriamo di regalare questa soddisfazione a loro e anche a noi stessi. Anche Gagliardini potrebbe essere conciato, mentre per Brozovic serve qualche giorno”.

Foto: twitter Inter