Simone Inzaghi domani a Riyad, ha già parlato con Osimhen. Ora assalto Al Hilal

05/06/2025 | 17:33:15

Simone Inzaghi raggiungerà domani Riyad da Milano con un volo privato messo a disposizione dall’Al Hilal. Inzaghi sarà accompagnato dal suo staff, la partenza è prevista – se con cambieranno i programmi – verso le 14. Ma intanto il club arabo ha messo in moto per un super mercato: ieri vi avevamo svelato i colloqui tra Inzaghi e Osimhen, prima scelta per l’attacco. Adesso l’Al Hilal cercherà di perfezionare i dialoghi con il Napoli, ricordiamo che la clausola è di 75 milioni, ricoprendo d’oro l’attaccante nigeriano.

Foto: sito Inter