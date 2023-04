Simone Inzaghi: “Dobbiamo lavorare di più, io per primo. Ero più arrabbiato dopo la Juve che stasera”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la terza di fila dei nerazzurri, la decima in stagione.

Queste le sue parole: “C’è grandissima delusione per le due sconfitte consecutive in casa davanti a un pubblico meraviglioso. Dobbiamo lavorare di più, abbiamo perso contro una squadra di assoluto valore. Abbiamo fatto il massimo, è un momento così: dobbiamo essere più cattivi, ci sono state tante palle gol che dovevamo sfruttare. Sul piano della prestazione non posso dire nulla. La classifica non è quella che speravamo, questo ci deve portare a lavorare di più”.

I cambi non sono stati determinanti?“Penso che più andava avanti la partita e più la squadra perdeva lucidità, abbiamo cambiato modulo inserendo giocatori con lo spirito giusto. Non so se giocando ancora il risultato sarebbe cambiato però la squadra ha messo tutto in campo”.

Problemi a segnare: “L’anno scorso siamo stati il miglior attacco, quest’anno siamo ancora il secondo però è un dato di fatto che nel 2023 segniamo meno. Capitano questi momenti agli attaccanti, adesso dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili. C’è bisogno di tutti, vogliamo risultati diversi ma ero molto più arrabbiato dopo la sconfitta contro la Juventus”.

Su Lukaku: “Se avesse fatto due gol la prestazione sarebbe stata giudicata in modo diverso, oggi si è mosso tanto: ha avuto tante occasioni. Non mi soffermerei solo su di lui, devo essere lucido. La decima sconfitta in campionato fa male, bisogna lavorare.

Foto: sito Inter