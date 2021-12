Simone Inzaghi: “Dobbiamo fare qualcosa di più. Barella? Errore grave, ha chiesto scusa a tutti”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid: “Molto rammarico per un primo tempo secondo me fatto bene, con personalità. Purtroppo abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore ma purtroppo siamo andati al riposo sotto di un gol. Torniamo a casa con la personalità con cui abbiamo giocato al Bernabeu. Chiaramente volevamo fare un risultato diverso però ci servirà tantissimo per le nostre esperienze future.

Nelle partite con il Real Madrid le abbiamo fatte bene tutt’e due ma le abbiamo perse. Evidentemente dobbiamo fare qualcosa di più”.

L’espulsione di Barella?

“Ha fatto un errore grave ma il ragazzo è intelligente, ha capito l’errore ma alla fine della gara ha già chiesto scusa all’allenatore, allo staff ma soprattutto ai suoi compagni. Era una partita aperta, avevamo sfiorato l’1-1 proprio con Barella. Mi spiace perchè è un giocatore per noi importante, adesso ha una grandissima esperienza internazionale. Non doveva farlo però gli servirà per esperienza e soprattutto speriamo che non capiti più a lui e a nessun altro suo compagno”.

Foto: Twitter Inter