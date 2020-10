Simone Inzaghi: “Dobbiamo andare oltre l’emergenza. E’ un periodo difficile”

Vigilia anomala in casa Lazio che domani affronterà il Brugge in Champions League, con una rosa ridotta all’osso a causa di diversi casi di positività al Covid-19.

In conferenza stampa ha analizzato la gara con i belgi, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.

Queste le sue parole: “Purtroppo è una vigilia diversa dalle altre. Dobbiamo andare oltre l’emergenza contro una squadra che ha vinto la prima partita come noi nel girone e quindi sarà agguerrita. Sarà difficile, abbiamo poche rotazioni, un gruppo un pò demoralizzato per quello che è successo ma si deve andare avanti. Loro sono una squadra fisica con un ottimo centrocampo. Noi dovremo fare una partita molto intensa, in Europa i ritmi sono alti e dovremo cercare di portare a casa un risultato positivo. Muriqi? Potrebbe giocare. Abbiamo lui, Correa e Caicedo. Due giocheranno dall’inizio e un terzo subentrerà dopo. domani deciso”.

Foto: Twitter Lazio