Simone Inzaghi: “Crediamo ancora alla Champions. Mourinho valore aggiunto”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato del derby di domani contro la Roma: “Sicuramente domani non sarà una partita come le altre. Noi con qualche difficoltà abbiamo dimostrato di credere ancora alla Champions. Sappiamo che domani sarà particolare, è una gara sentita. Chiederò ai ragazzi di avere l’umiltà e la determinazione che abbiamo avuto nell’ottimo girone di ritorno. Mourinho? Al prossimo anno ci si penserò, adesso testa solo al derby e alle prossime partite. Il palmares di Mourinho parla chiaro, sarà un valore aggiunto per la Roma. Immobile? E’ un leader e sono contento di averlo allenato in questi 5 anni”.

Sui derby passati: “Da giocatore ricordo con più piacere quello vinto 2-1 nell’anno dello scudetto: eravamo in ritardo dalla Juventus e siamo andati subito sotto contro la Roma, per poi rimontare con Veron e Nedved – ha detto Simone Inzaghi -. Da allenatore invece scelto il ritorno della semifinale di Coppa Italia: avevamo vinto l’andata ma erano passati due mesi, con tante partite in mezzo, ed era una grandissima preoccupazione. In più c’era la posta in palio della finale che rendeva tutto ancora più importante”.

