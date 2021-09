Simone Inzaghi: “Correa e Lautaro possono coesistere bene. Dimarco? E’ una soluzione importante”

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla gara con il Bologna.

Queste le sue parole: “Correa e non Dzeko? Penso che non è un problema in avanti, sono tutti giocatori forti che giocano nell’Inter. Sono giocatori che ci daranno una grossa mano. Correa e Lautaro possono coesistere bene. Si conoscono anche dalla Nazionale. Dumfries ha dimostrato di essersi integrato nel migliore dei modi, è un ragazzo molto disponibile che si impegna. Dimarco? Ci darà soluzioni importanti”.

Foto: Sito Inter