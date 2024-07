Simone Inzaghi conferma: “Altre offerte? Non lo nego. Però mai ho pensato di andar via”

Simone Inzaghi ha ricevuto in conferenza stampa una domanda anche su eventuali corteggiatori. E ha risposto così: “Sì, ne ho avuti ma non solo quest’anno. Però mai ho pensato di andar via, mi sento apprezzato e neanche sto a sentire le altre. Mi sento in famiglia, c’è grande sinergia con la società, con i ragazzi e con i tifosi”. Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato che ci aveva provato l’Al Nassr con un’offerta faraonica, puntualmente respinta al mittente da Inzaghi.

Foto: twitter Inter