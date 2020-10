Simone Inzaghi: “Complimenti ai ragazzi. Con un po’ di fortuna avremmo vinto”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato dopo l’1-1 contro l’Inter a Dazn:

“Abbiamo dovuto forzare tre cambi. I ragazzi però hanno avuto un grande orgoglio e sono soddisfatto. Con un pizzico di fortuna avremmo potuto anche vincere. I miei ragazzi hanno fatto una grande gara contro una squadra fortissima. Eravamo partiti bene, ma poi, come è successo con l’Atalanta, abbiamo subito gol alla prima occasione e la squadra ne ha risentito. Dopo ci siamo riorganizzati. Abbiamo dei problemi che già conoscevamo, quindi avrei voluto incontrare Atalanta e Inter più avanti. Però ora avremo 15 giorni per recuperare e con i nuovi acquisti sarà nuovamente una Lazio divertente.

L’espulsione di Immobile? Non ho rivisto nulla. Mi ha detto che è stato provocato e lui sa aver sbagliato, ma c’è stata una provocazione di Vidal. Diciamo che lui è stato più furbo.

Juventus-Napoli? È un bel precedente. Sapevamo che con l’autunno i casi sarebbero aumentati, ma io sono fiducioso che le autorità sanitarie e il governo sappiano come agire. È un problema che speriamo di risolvere al più presto”.

Foto: Twitter Lazio