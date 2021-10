Simone Inzaghi: “Ci sta che non mandino la palla fuori, ma non dovevamo perdere la testa”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così dell’episodio tanto discusso del gol di Felipe Anderson ai microfoni di DAZN dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio:

“Il secondo gol è strano ma ci sta che l’arbitro non fischi, ci sta che non buttino fuori la palla. Abbiamo perso la testa e il terzo gol è arrivato così. Ci prendiamo la prestazione, non il risultato, non ci voleva per la classifica.

Se andava buttata fuori? Lautaro non può vedere Dimarco a terra, noi nel primo tempo in un caso simile abbiamo messo fuori. L’arbitro può anche fermare ma non ne parlerei troppo”.

Foto: Twitter Inter