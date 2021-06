Simone Inzaghi, c’è anche l’annuncio ufficiale dell’Inter

Adesso è anche ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. L’annuncio è arrivato dopo che il tecnico ex Lazio è andato alla Pinetina per incontrare la dirigenza. Il tecnico ha siglato un contratto fino al 2023. Ecco l’annuncio del club: “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro”.