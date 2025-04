Simone Inzaghi: “Bastoni più si che no, Dimarco più no che sì. Sui cambi di Parma…”﻿

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Inter. “Domani sarà una grande sfida contro una squadra favorita, come il Bayern, per vincere la Champions. Abbiamo tante assenze sia noi che loro, dovremo essere squadra. Nelle ultime nove partite di campionato si è detto di tutto su di noi, avrei potuto dire a Farris che i quattro cambi erano forzati ma non l’ho detto apposta per vedere cosa si sarebbe scritto. Non erano cambi inventati da me o dal vice allenatore. Per domani Bastoni più si che no, Dimarco più no che sì, Calhanoglu ha preso una botta. Il punto di Parma fa male, ma ora pensiamo alla partita di domani sera. Bologna-Napoli di stasera? Bella partita, ma il nostro unico pensiero è il Bayern. Due anni fa ho definito il Bayern ingiocabile, ma senz’altro noi siamo cresciuti. Loro hanno giocatori di esperienza, sono bravi nella riaggressione e in pressing, hanno un allenatore che sta facendo ottime cose. Muller è un campione, domani lo sfiderò per la quinta volta e mi ha sempre creato problemi. L’assenza di Musiala? Bisognerebbe chiederlo a Kompany, ma hanno Gnabry e Muller… Sono orgoglioso di quanto fatto e di quanto stiamo facendo, ci stiamo superando. Si parla solo delle assenze del Bayern, ma nostri cinque giocatori sono rimasti a Milano… Andiamo avanti con grande fiducia, sapendo che domani ci sarà un grande scoglio”.

Foto: Instagram Inter