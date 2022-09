Simone Inzaghi: “Barella in panchina non una scelta punitiva. Contro il Toro gioca Handanovic”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole a Sky: “Dopo il primo gol dovevamo cercare la scossa per riprendere il risultato. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Nel secondo tempo abbiamo creato quelle situazioni che avrebbero rimesso in piedi la partita, ma non le abbiamo sfruttate. Onana? Ha fatto bene. Ho preso delle decisioni per far risposare qualcuno come Handanovic, Barella e De Vrij. Non sono state scelte punitive. Chi ha giocato al loro posto ha fatto bene. Handanovic torna con il Torino”.

Foto: sito Inter