Simone Inzaghi: “Abbiamo tirato 20 volte. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Meritavamo di vincere oggi, con la Juve e la Fiorentina”

Conferenza stampa per Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, dopo la gara pareggiata a Salerno.

Queste le sue parole: ““La partita l’avete vista. Con la Fiorentina abbiamo perso, oggi abbiamo segnato un solo gol su 20 occasioni nitide. Non ho nulla da dire, c’è forte delusione ma dobbiamo essere resilienti. Ci sono tante gare ravvicinate, ho visto una prova di ottimo livello e dico ai ragazzi di guardare avanti a testa alta. L’errore è stato quello di non segnare la seconda rete, poi nel calcio succede di subire un gol come quello che avete visto”.

Peserà questo risultato in ottica Champions?

“Parlerò con i ragazzi. Calciatori, società e allenatore sentono questo momento negativo e tutti sappiamo che ci mancano punti. Per applicazione, impegno e preparazione delle partite non posso dire assolutamente nulla. Nelle ultime due gare abbiamo costruito occasioni a ripetizione e i risultati fotografano il nostro momento. Devo essere lucido e analizzare le prestazioni andando oltre il solo punto portato a casa. La classifica non rispecchia quando si è visto. La delusione è forte, ma la bravura è quella di lasciare alle spalle l’1-1 dell’Arechi”.

E’ mancata cattiveria sotto porta? “Lukaku ha preso la traversa, poi c’è stato il tiro da distanza ravvicinata di De Vrj sul quale Ochoa ha avuto il riflesso che ha avuto. In precedenza Barella ha colpito il palo. E’ chiaro, non abbiamo vinto nemmeno oggi e dobbiamo accettare questo tipo di analisi: fa parte del gioco, siamo giudicati per i risultati. Torno a parlare di resilienza, con Fiorentina e Salernitana ho visto l’Inter giocare bene a calcio. E’ chiaro che bisogna essere più cattivi sotto porta, ma estenderei il discorso a tutti i giocatori e non soltanto agli attaccanti”.

Marotta ha detto che senza Champions potrebbero fare valutazioni diverse sulla guida tecnica… “Sappiamo che dobbiamo lavorare e perseverare, so che i ragazzi si comportano bene e in questi 18 mesi c’è davvero poco da dire. Nelle ultime tre gare ho visto prestazioni di livello, importanti, purtroppo non coronate da risultati. Per quanto espresso avremmo meritato di vincere sia con la Fiorentina, sia con la Juventus, sia con la Salernitana”.

Foto: sito Inter