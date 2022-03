Simone Inzaghi: “Abbiamo rallentato. Non sono contento. Sanchez? Gol importante”

Così Simone Inzaghi in conferenza stampa al termine della gara contro il Torino pareggiata per 1-1: “Non sono contento, volevo vincere. L’avversario era di valore, ma nel primo tempo dovevamo fare meglio. Berisha ha fatto due parate strepitose nel primo tempo, poi ha fatto un bell’intervento su Dimarco. In campionato abbiamo rallentato, sappiamo che abbiamo giocato tanto ma le nostre competitors stanno andando forte. Sanchez? Ha fatto un gol importante”.

FOTO: Sito Inter