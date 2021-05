Simone Inzaghi: “Abbiamo fatto una grande stagione. Domani non ci sarà Milinkovic, problemi anche per Immobile”

Ai canali ufficiali della Lazio, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato prima della sfida al Sassuolo di domani: “È stata una stagione estenuante e impegnativa per tutti, è come se fossero state due in una. La stagione è stata ottima, la chiudiamo in Europa per il quinto anno consecutivo, anche se c’è un po’ rammarico per non aver centrato la Champions. La vittoria che ricorda con più piacere? Ce ne sono tante, ricordo quella con la Roma o quella col Milan. Ma forse la più bella è quella contro il Borussia Dortmund nel nostro ritorno in Champions dopo tredici anni – ha detto Simone Inzaghi – abbiamo fatto una grandissima gara, contro una squadra arrivata fino ai quarti”.

Sugli indisponibili: “Avremo delle defezioni, non ci saranno gli squalificati. Non ci sarà neanche Milinkovic. Abbiamo qualche problema anche con Immobile, che ha qualche linea di febbre. Faremo la nostra partita onorando il campionato come abbiamo sempre fatto e come abbiamo dimostrato nele ultime partite”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio