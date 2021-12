Simone Inzaghi: “Abbiamo avuto pazienza, siamo stati bravi. Davanti corrono, bisogna continuare così”

Simone Inzaghi tecnico dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Era una partita importante da approcciare bene, sono entrati subito in partita con il piglio giusto e sono molto soddisfatto. I ragazzi hanno fatto una partita molto attenta contro una squadra che ci aspettava e poteva ripartire, siamo stati ordinati. Sono stati bravi e compatti, dobbiamo andare avanti ma non abbiamo ancora fatto nulla. Ci aspetta un altro test impegnativo sabato. Stiamo crescendo, adesso ci sono partite importanti ma con questa unione e con questa voglia possiamo ancora crescere. Siamo stati bravi, abbiamo fatto tanti passaggi come a Venezia. Trovando squadre che ti aspettano devi avere pazienza, Gagliardini ha fatto un grande gol e se le merita. L’Inter deve continuare così perché davanti si corre, l’Atalanta sta giocando benissimo e Milan e Napoli corrono”.

Su Dumfries: “Molto soddisfatto di lui, l’ho alternato con Matteo perché siamo soddisfatti del suo rendimento. Nelle ultime tre partite è rimasto fuori perché Darmian era in un momento strepitoso, Dumfries è un valore aggiunto. Non ha pagato lo scotto della partita con la Juventus, si è inserito molto bene”.

Sulla Roma: “Spero di recuperare qualcuno, lo vedremo nei prossimi giorni, anche oggi avevo due difensori di ruolo e ho piazzato Dimarco ed ero tranquillo”.

Foto: Twitter Inter