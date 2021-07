Simone Bastoni: “Pronti ad iniziare al meglio la stagione, il mister ha idee di gioco interessanti”

Simone Bastoni, difensore dello Spezia, ha parlato direttamente da Prato allo Stelvio, luogo in cui Aquile sono in ritiro per prepararsi ad affrontare una nuova stagione:

“Tornare in campo dopo qualche giorno di vacanza è sempre bello, questo’anno siamo riusciti a rilassarci un po’ di più, dopo non aver praticamente mai staccato nella scorsa stagione. Abbiamo avuto il giusto tempo per ricaricare le pile e siamo pronti ad iniziare al meglio. Fa sempre piacere ritrovare compagni di squadra con cui lo scorso anno ho condiviso una grandissima stagione. Con alcuni di loro mi sono visto anche durante le vacanze e non vedevamo già l’ora di tornare a correre in campo. Dopo dieci giorni di vacanza totale, ho fatto del lavoro specifico con il nostro preparatore Simone Lorieri e con Mirko Balestracci al centro FK di Aulla, in modo da essere prontissimo in vista del ritiro. II primi giorni con mister Thiago Motta sono stati molto importanti, ha delle idee di gioco interessanti, cercheremo di apprenderle il più veloce possibile per poi riproporle in campo“.

