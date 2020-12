Simone Bastoni: “Con il 4-3-3 copriamo bene il campo. Con l’Inter senza paura”

L’esterno dello Spezia, Simone Bastoni ha parlato a la Gazzetta dello Sport del gruppo di mister Italiano e in vista della gara con l’Inter.

Queste le sue parole: “Il nostro lato migliore? L’interpretazione del 4-3-3 che coinvolge tutti. Inoltre riusciamo a coprire bene il campo. Gyasi mi ha offerto il pranzo per l’assist? Non ancora, ma lo farà. E’ un ottimo ragazzo. Ma qui tutti stiamo bene. Io Vignali e Maggiore siamo spezzini e sentiamo questa responsabilità e onore di indossare questa maglia in massima serie. La salvezza sarebbe un sogno. Ci conosciamo da ragazzini. Ed è un grande onore essere protagonisti a casa, anche se il pubblico in questo periodo non può starci vicino”.

Sull’Inter: “Sarebbe stato bello esordire a San Siro con un pubblico dalle grandi occasioni. Purtroppo non sarà così ma sarà lo stesso bello ed emozionante. Sappiamo la forza dell’Inter, ci siamo preparati bene per fare una gara attenta e nel rispetto degli avversari. Non avremo paura in campo e ci giocheremo le nostre carte”.

Foto: Logo Spezia