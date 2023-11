Simeone: “Vogliamo fare una grande partita a Madrid”

Intervistato da Marca, Giovanni Simeone ha parlato dell’imminente sfida di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole:

“Siamo una squadra con molta voglia, molta energia. Abbiamo appena battuto l’Atalanta (1-2) e abbiamo già avuto somiglianze col Napoli della scorsa stagione. Stiamo iniziando a creare un percorso per lottare per i primi posti. Non vediamo l’ora di giocare una grande partita a Madrid”.

“Segnare al Bernabéu? Sì, più che altro perché è una partita importante. Non lo vedo come un grande sogno. Un grande sogno sarebbe segnare un gol nella finale di Champions League e vincerla. Fare gol in uno stadio del genere sarebbe un traguardo per la mia carriera, per la mia vita e per poter dimostrare a me stesso e alla squadra che siamo forti e una delle migliori squadre d’Europa”.

“Accoglienza dello stadio? Sapere che c’è un Simeone in campo, con la grinta e la personalità di mio padre, che è la stessa che ho io. Se non mi conoscete, sono un po’ così, vado alla morte su ogni pallone, che sia al Bernabéu o in un altro stadio. Quindi ovviamente sarà una partita speciale. Ma sono sempre così”.

Foto: Instagram Simeone