Simeone: “Vittoria importante, ma il girone si deciderà alla fine. La Lazio ha vinto e noi dobbiamo andare in Olanda la prossima”

Diego Simeone, allenatore dell‘Atletico Madrid, ha parlato dopo la netta vittoria per 6-0 contro il Celtic Glasgow.

Queste le sue parole: “Siamo partiti bene, poi l’espulsione ha svantaggiato gli avversari, ma noi non abbiamo mai abbassato il ritmo e siamo sempre andati alla ricerca del gol. A fine primo tempo ne abbiamo parlato e abbiamo continuato. Il Celtic ha fatto vedere quello che è: una squadra che lavora bene, mette tanto impegno e prova sempre a giocare, anche con l’uomo in meno. La situazione nel girone però non è ancora semplice, perché la Lazio ha vinto e noi dobbiamo andare a giocare in casa del Feyenoord… Sarà un girone complicato fino alla fine“.

Foto: sito Uefa