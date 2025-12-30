Simeone: “Vincere lo scudetto con il Napoli è stato magico. Torino? Cercavo nuove avventure”

30/12/2025 | 20:06:56

Giovanni Simeone ha salutato il 2025 su Instagram, tornando sul suo addio al Napoli e parlando della nuova avventura con il Torino: “Quante emozioni ho vissuto quest’anno! Vincere lo scudetto con il Napoli, avere l’onore di indossare quella maglia per più di 100 partite: qualcosa di davvero magico. Dopo i festeggiamenti, insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso di cambiare per cercare nuove avventure. Qui a Torino stiamo lavorando ogni giorno per riportare questo club dove merita. Giorno dopo giorno. Partita dopo partita. Lotteremo insieme”.

foto x torino