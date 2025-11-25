Simeone: “Un giorno mi vedo sulla panchina dell’Inter. Loro sono una delle squadre favorite per vincere la Champions”

25/11/2025 | 17:57:00

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Loro sono una squadra che gioca molto bene, hanno personalità e uno schema offensivo molto chiaro. La loro rosa è incredibile. Ho visto la partita contro il Milan, hanno dominato tutto il tempo e avuto occasioni da gol per cui avrebbero potuto vincere. I loro numeri in Champions League parlano da soli”.

Quanto sarà importante questa partita? “Tutte le partite lo sono, indipendentemente dall’avversario. Noi siamo in una fase ascendente, dovremo migliorare in diversi ambiti e lo sappiamo. Ci stiamo lavorando”.

Che vantaggio vi darà giocare in casa? “Come sempre avremo bisogno dei nostri tifosi, sono la chiave dei successi in casa. Sanno di essere una forza trainante e non vediamo l’ora di averli con noi”.

Due anni dopo l’ultima volta, si ripete la sfida. Allora avete sorriso voi. “Alcuni giocatori ci sono ancora, ma hanno cambiato allenatore e schema. La rosa dell’Inter mi piace molto, è meravigliosa. E tutti quelli entrati dalla panchina contro il Milan hanno dimostrato il loro valore”.

Come stanno Oblak e Giuliano? “Più tardi parlerò con il medico, vedremo se saranno disponibili per essere inseriti nella lista dei convocati”.

Koke come sta? “Nessuno sa quanto giocherà a inizio stagione, è un giocatore molto importante. Stiamo gestendo il suo carico di lavoro, speriamo continui come ha già fatto in queste 700 partite”.

Pensa mai di arrivare ad allenare l’Inter? “Sì, nella mia carriera da allenatore mi immagino un giorno sulla panchina dell’Inter”.

Cosa ha cambiato Chivu nell’Inter? “Difficile spiegare quanto vedi ogni giorno, solo avvicinandosi alla partita si capisce meglio. In ogni partita si nota qualcosa di diverso”. Crede che siano tra i favoriti? “Sono in un’ottima posizione in Champions, hanno giocato due finali: sono una delle squadre favorite per vincere, sapranno dimostrare la loro forza come fatto finora”.

Foto: sito Atletico