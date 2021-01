Simeone: “Torreira in uscita? Abbiamo giocatori importanti, è normale interessino alle squadre”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Eibar, Diego Simeone ha parlato della situazione relativa al suo rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid e delle voci di mercato su Lucas Torreira, centrocampista sempre nel mirino di diversi club italiani come Fiorentina e Torino: “Posso dire le stesse cose di sempre, quando ci sarà qualcosa di concreto e di profondamente ragionato ne parleremo. Oggi non c’è niente da dire. Sono felice qui, ho ancora un anno di contratto. Torreira in uscita? Sappiamo che col mercato aperto può sempre succedere qualcosa, mi auguro che chiuda il più rapidamente possibile perché siamo felici della rosa a nostra disposizione. Abbiamo giocatori importanti in squadra, è normale che altre squadre ci pensino”.

Foto: libertaddigital