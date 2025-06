Simeone torna sul rigore di Alvarez: “Un oltraggio. Ci siamo sentiti violati”

04/06/2025 | 19:00:52

Durante l’intervista concessa a Dazn, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è tornato a parlare anche del rigore di Julian Alvarez contro il Real Madrid in Champions League: “Ci siamo sentiti oltraggiati, violati. Come se fosse successo qualcosa di incomprensibile. E va bene, non si capirà mai. I momenti non tornano. E questo momento non tornerà. Quindi resta come un vero e proprio oltraggio”.

Foto: Instagram Atletico Madrid