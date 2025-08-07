Maxi Lopez su Simeone: “Ha il DNA da Torino. Tandem con Zapata? Vi dico cosa penso”

07/08/2025 | 12:45:42

Entusiasmo alle stelle per l’arrivo al Torino di Giovanni Simeone. È ormai prossima l’ufficialità dell’acquisto dell’ex Napoli che ha terminato le visite mediche di rito e si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club granata, come vi avevamo anticipato a sorpresa il 26 luglio. In merito al volto nuovo di casa Toro, l’ex Maxi Lopez ha commentato l’acquisto del Cholito, definendolo “un giocatore col DNA da Torino”. Ecco l’estratto delle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Stampa: “Il Toro ha preso un giocatore che ha il suo stesso DNA, la grinta che i tifosi vogliono vedere e che ha costruito una carriera in base al sacrificio. E’ un grande acquisto. I gol che ha fatto in carriera parlano per lui. Ha solo bisogno di giocare con continuità, quando ci è riuscito ha sempre ripagato la fiducia. Conoscendolo, avrà una fame mostruosa dopo l’esperienza con gli azzurri. Giocare in una grande squadra è gratificante, ma a volte ti limita, adesso potrà tornare a volare”. Sul possibile tandem con Zapata: “Possono coesistere, anzi diventare una delle coppie più potenti del campionato. I due si completano, sebbene siano entrambe prime punte. A me è capitato più volte di giocare con un compagno di squadra con le mie stesse caratteristiche, mi aiutava a uscire dall’area a essere più imprevedibile. Il Cholito potrà correre a destra e a sinistra e risolvergli quindi più di un problema”.

Foto: Instagram Napoli