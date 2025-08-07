Torino, visite terminate per Simeone: si attende solo l’annuncio dell’affare rivelato il 26 luglio

07/08/2025 | 11:35:06

Giovanni Simeone è ormai prossimo a vestire la maglia del Torino. Il giocatore ex Napoli ha da poco terminato le consuete visite mediche. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club granata. Come vi avevamo anticipato il 26 luglio, il Toro si è inserito a sorpresa nella corsa all’argentino, sconfiggendo successivamente la concorrenza delle pretendenti. La sorpresa si è dunque tramutata in realtà.

Foto: Instagram Napoli