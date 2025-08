Simeone saluta i tifosi del Napoli: il Torino lo attende

06/08/2025 | 13:30:00

Giovanni Simeone è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Torino. Il prossimo passo per l’attaccante classe ’95, reduce da un’annata condita dallo scudetto – mica male -, saranno le visite mediche. Il Cholito ha salutato nella mattinata i tifosi azzurri presenti al ritiro di Castel di Sangro. Dopo aver vestito in Serie A le maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari ed Hellas Verona, per l’attaccante argentino, inizia un nuovo capitolo della sua storia italiana. Come vi avevamo anticipato il 26 luglio, il Toro si è inserito a sorpresa nella corsa all’argentino, sconfiggendo successivamente la concorrenza delle pretendenti.

Foto: Instagram Napoli