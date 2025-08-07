Simeone-Torino, giorno di visite mediche: una svolta a sorpresa del 26 luglio

07/08/2025 | 09:35:53

Giovanni Simeone è il nome caldo della giornata, giunto nelle prime luci della mattinata all’Istituto di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche di rito. Al termine dei consueti esami per l’idoneità sportiva, Simeone si unirà ai granata. Nessuna sorpresa. Operazione in prestito con obbligo di riscatto da circa 8 milioni. Come vi avevamo anticipato il 26 luglio, il Torino si è inserito a sorpresa nella corsa all’argentino, sconfiggendo successivamente la concorrenza delle pretendenti. La sorpresa si è dunque tramutata in realtà. Un nuovo capitolo della storia italiana del Cholito Simeone è pronto a cominciare.

Foto: Instagram Simeone