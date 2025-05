Simeone sull’Inter: “Due finali di Champions in tre anni con budget nettamente inferiori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha così parlato anche della finale conquistata dall’Inter: “Il PSG lavora da anni per arrivare a questo punto, cambiando allenatori e giocatori. Solo adesso, con la stabilità portata da Luis Enrique, la squadra ha trovato una vera identità. L’Inter, pur con un budget nettamente inferiore, ha dimostrato come si possa costruire una squadra forte attraverso la continuità e la coesione del gruppo. Due finali di Champions in tre anni sono il frutto di un lavoro costante, l’unico vero segreto per arrivare in alto”.

Il tecnico argentino ha poi sottolineato l’aspetto più realistico del calcio d’élite: “Tutti vogliamo vincere tutto: Liga, Coppa del Re, Champions, Supercoppa… ma alla fine alza il trofeo solo uno. L’Inter rappresenta una dimostrazione di come, anche con risorse diverse, si possa competere al massimo livello”.

foto: Instagram atletico