Simeone: “Suarez ha bisogno di tempo per rimettersi in forma. Griezmann? Ho grande fiducia in lui”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha commentato il periodo che stanno attraversando Griezmann e Suarez. “Il momento della squadra dopo tre pareggi nelle ultime 4 partite? Sapete che non cerco scuse, alla gente importa solo che i calciatori stiano bene quando scendono in campo. Griezmann? Ho grande fiducia in lui, è un giocatore importante per la nostra squadra e questo è tutto ciò che devo dire. La panchina di Luis Suarez contro l’Athletic? Dopo la sosta per le Nazionali ha avuto un problema, è normale che abbia bisogno di tempo per rimettersi in forma. Ma è importante per la squadra”.

Foto: Twitter Atletico Madrid