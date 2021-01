Simeone su Luis Suarez: “Voleva venire da noi e lo sta dimostrando”

Diego Simeone, allenatore dell’Atlético Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alavés. Menzione speciale per Luis Suarez, capocannoniere dei colchoneros con 8 reti in 11 partite.

Interpellato su quale fosse il miglior attaccante mai allenato, il Cholo, ha risposto in maniera diplomatica: “Scegliere un solo attaccante non mi sembra corretto nei confronti degli attaccanti passati. Però apprezzo Luis per quel che sta facendo. Lo abbiamo cercato, ha voluto venire e sta trasmettendo ciò di cui avevamo parlato telefonicamente quando abbiamo iniziato la ricerca. Spero che possa mantenere questa regolarità”.

Foto: Twitter Atletico Madrid