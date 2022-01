Simeone su Joao Felix: “Giocatore straordinario con le carte in regola per essere un grande ma dipende da lui”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato della situazione legata a Joao Felix: “È un giocatore straordinario, ha tutte le carte in regola per essere un grande ma dipende da lui. Ripetitivo continuare a parlare di lui”.

FOTO: the sun