Simeone su Abate: “Mi ricorda un po’ Conte e Pioli per come gestisce la rosa”

26/07/2026 | 17:55:23

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del nuovo allenatore Ignazio Abate: “Lui chiede molta intensità ed è un po’ maniacale nella cura del dettaglio, in questo mi ricorda qualcosa di Antonio Conte. Sulle uscite e sul lavoro in campo ha qualcosa di Pioli. Ma lui ha la sua impronta e il suo modo di essere. Giocare con il sistema del mister mi sta piacendo molto. Vuole sempre giocare, vuole un calcio propositivo coinvolgendo molto chi gioca in mezzo e creando uno stile che parta dal basso. Ci sono tante cose da migliorare, ma le idee e i principi sono molto buoni. L’importante è che la squadra assimili tutto il prima possibile. Ma mi faccia dire che in questo ritiro siamo riusciti a creare qualcosa di bello. Lasciamo stare l’ultima amichevole contro il Cittadella, perché il risultato non conta nulla: quando c’è un ritiro le gambe sono più pesanti, diventa tutto più difficile”.

Foto: X Torino