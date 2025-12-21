Simeone: “Stiamo dando tutto. Ma a volte guardo Real e Barcellona e mi rendo conto che il 100% non basta”

21/12/2025 | 21:43:07

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato dopo la gara vinta nel pomeriggio in Liga.

Queste le sue parole: “La squadra è cresciuta fuori casa. Perché è aumentata la solidità difensiva e offensiva. Cerchiamo in ogni momento di portare a casa la partita con un risultato positivo. L’evoluzione è stata di meno a più. Speriamo di riuscire a mantenerla, cosa che non sarà facile. Gli avversari sono competitivi e bisogna mantenere il livello. Sorloth? È un giocatore molto importante per noi. In questo ultimo periodo forse si sente più coinvolto e importante. Si vede. Corre, attacca la profondità… dà cose diverse rispetto a Griezmann o Raspadori”.

Un bilancio del 2025 infine: “La scorsa stagione abbiamo gareggiato molto bene in Champions. In Liga ci è mancata la spinta della concretezza”, ha riconosciuto Simeone. “Ogni volta che vedo Madrid e Barcellona penso che il 100 non basta, per diverse situazioni. Dobbiamo dare il 110 %. Stiamo percorrendo una strada in cui il 100 non è sufficiente”.

