Simeone: “Stiamo cercando di imparare in fretta per creare una nuova identità. Mi auguro il meglio per questo gruppo”

26/07/2026 | 11:29:42

L’attaccante del Torino, Giovanni Simeone, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il ritiro? Io penso che sia stato un ritiro molto positivo. Cominciamo col dire che è arrivato un nuovo allenatore, Ignazio Abate, e insieme a lui sono arrivate nuove persone: tutti hanno portato una nuova energia. Questo aspetto è molto importante, è una cosa di cui questo gruppo aveva bisogno: gente nuova con lo spirito di vincere e di creare un nuovo Toro. Come è andata l’assimilazione del calcio di Abate? Nei primi giorni benissimo, ma direi che anche i restanti dodici sono stati molto buoni: abbiamo lavorato su delle idee nuove, quindi stiamo cercando di imparare in fretta per creare una nuova identità. Sono giorni complessi, perché i concetti sono nuovi, ma noi ci siamo calati molto bene per formare un nuovo Toro. Come mi immagino il mio secondo anno in granata? Penso sempre che in ogni stagione che inizia ci siano nuove difficoltà da affrontare. Non cambia che sia il primo, il secondo o il terzo anno in un club: all’inizio qualunque calciatore deve ripartire da zero, perché siamo tutti uguali. Oggi abbiamo un nuovo mister, una nuova squadra che sta nascendo, non so quello che potrà accadere ma so, di certo, che si sta creando qualcosa di bello. Mi auguro il meglio per questo gruppo, perché i presupposti ci sono e c’è una bella energia”.

Foto: X Torino