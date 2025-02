Simeone: “Siamo pronti per il Real. Saranno due grandi partite”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell‘Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul sorteggio Champions che agli ottavi vedrà la sfida tra il suo Atletico e il Real Madrid.

Queste le sue parole: “È comprensibile che voi vi concentriate su questo, ma risponderò solo una volta. Contro il Real Madrid saranno due grandi partite, siamo pronti”.

Gli arbitri sono sotto pressione? “Non ho tempo e spazio per pensare a niente di diverso da ciò che possiamo risolvere. Abbiamo dieci partite in 20 giorni e ci stiamo impegnando al massimo. Si vede e si sente tutto”.

Questo è il momento chiave della stagione?

“Ci concentreremo su questo come sempre. Siamo stati fortunati a giocare tante partite importanti e lo faremo con calma. A partire da un Valencia che è migliorato con il nuovo allenatore, ora è molto ordinato e cresciuto”.

Come vede Griezmann?

“Parlo con molte persone, tra cui Antoine. Non cambierei nulla di ciò che ho detto: è straordinario e diverso, mi fido completamente di lui”.

Nessuna trasferta in Champions, è un vantaggio?

“Non la vedo così, è una bella partita e siamo pronti”.

Come gestisce tanti impegni?

“Ti dico cosa provo. Quando diventi allenatore vuoi sempre il meglio, affrontare i migliori rivali e cercare di essere in tutte le competizioni gareggiando per essere vicino al raggiungimento degli obiettivi, che è vincere e lo siamo. Sono felice di tutto quello che sta succedendo”.

