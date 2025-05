Simeone: “Si possono aiutare i compagni con i gol. Ma anche con una corsa in più”

26/05/2025 | 17:25:53

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dalla parata sul pullman scoperto organizzata per celebrare il quarto Scudetto vinto dalla squadra campana.

Queste le sue parole: “Papà è in viaggio verso il Messico, era molto contento. Differenze col primo Scudetto? Questo è stato più sofferto, siamo sempre stati dietro all’Inter e contro tutto e tutti. Il primo è stato più una gioia dall’inizio, questo molto più complesso”.

E ancora, prosegue e conclude Simeone: “Ogni volta che sono entrato ho cercato di dare mano ai compagni: lo puoi fare con i gol ma anche con la corsa in più. Sono sempre a disposizione, lo spirito della squadra non deve mai cambiare perché è quello che ci ha portato due Scudetti in tre anni. E come fai a non amare Napoli? Ho visto la statua di Maradona su una foto del telefono ma mi piacerebbe andarci…”.

Foto: Instagram Napoli