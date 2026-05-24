Simeone sempre più nella storia: 800 panchine con l’Atletico Madrid
24/05/2026 | 11:00:24
Questa sera alle 21:00 il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, affronterà il Villarreal raggiungendo le 800 panchine alla guida del club. L’allenatore più longevo della storia del calcio spagnolo continua dunque ad allungare il proprio record grazie a un percorso iniziato 14 anni fa e che non sembra vicino alla conclusione.
L’argentino sta prendendo sempre più distanza da Luis Aragonés, secondo allenatore con più panchine nella storia del club, fermo a quota 612. Appare sempre più difficile, visto il continuo aumentare del numero di presenze del Cholo, immaginare che qualcuno possa battere questo record in futuro.
Fonte: UEFA.com