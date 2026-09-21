Simeone: “Sembra che il Barcellona giochi uno sport diverso da tutti gli altri. Sono i migliori”

21/09/2026 | 16:22:29

Diego Pablo Simeone, a margine della super vittoria nel derby di Madrid contro il Real, ha speso parole al miele per il Barcellona dei record, primo in classifica in Liga con sette vittorie su sette e 31 gol fatti, 19 dei quali firmati da Raphinha e Lamine Yamal. Le parole del Cholo a ESPN: “Il Barcellona gioca benissimo, sembra che pratichino uno sport diverso da quello che pratichiamo tutti noi. Non avevano un nove e improvvisamente è apparso Raphinha, che ha segnato dodici gol in sette partite, e Lamine Yamal, che ne ha fatti 7. I numeri sono incredibili. Sono una squadra che ti mette sotto pressione nella propria metà campo, ti toglie tempo e non ha paura di rischiare e subire un gol. Sembra quasi che se vanno in svantaggio di un gol, la situazione sia in discesa per loro. Al momento sono i migliori de La Liga”.

Foto: Uefa.com