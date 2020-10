Simeone: “Sconfitta senza scuse. Bayern superiore, abbiamo fatto troppi errori”

L‘Atletico Madrid esce con le ossa rotte dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, con una sconfitta per 4-0 subita dal Bayern.

Non ha scuse Diego Simeone a fine partita, per commentare il netto passivo subito dai suoi: “Sono stati nettamente superiori. Il Bayern è stato molto aggressivo e ha sfruttato tutte le opportunità che gli sono capitate. Sono arrivati in area di rigore con troppa facilità e con tanti uomini e non siamo riusciti a contenerli come volevamo. Non so se la sconfitta sia arrivata a causa dei nostri errori o per meriti loro, abbiamo provato fino alla fine a segnare nonostante il passivo pesante. Sono molto deluso dall’esito della gara ma dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte stasera per affrontare al meglio le prossime partite. Mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia continuato a cercare la rete fino alla fine, nonostante un risultato più che negativo. La mentalità giusta dalla quale ripartire. Non siamo stati cinici nello sfruttare le occasioni che abbiamo creato, la partita è stata influenzata da questa nostra mancanza. La forza dell’avversario ha fatto la differenza, abbiamo fatto buone cose ma sicuramente c’è tanto da migliorare”.

Fonte Foto: AS