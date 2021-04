Simeone: “Sconfitta meritata. Dobbiamo pensare alla prossima e ricominciare a correre”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha commentato la sconfitta in casa del Siviglia.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita difficile: lo sapevamo e non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Nel primo tempo la squadra ha giocato pochissimo, migliorando a partire dalla mezz’ora. Meglio nella ripresa, quando abbiamo avuto con Hermoso e Correa le occasioni per riprendere una partita che comunque il Siviglia ha meritato di vincere. Se ho fatto un cambio dopo 30 minuti, vuol dire che le mie scelte erano state negative. Quello che cercavamo di fare non ci è riuscito. La mano di Ocampos? Non credo che sia stata decisiva. Dobbiamo continuare a cercare di migliorare preparandoci per una sfida su un campo difficile come quello del Betis”.

Foto-libertaddigital