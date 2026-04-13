Simeone: “Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene. Mi auguro faccia una partita importante con il Barcellona”
13/04/2026 | 16:00:42
Il tecnico dell‘Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Barcellona, soffermandosi anche su Ruggeri: “Sta lavorando molto bene. Ha avuto alti e bassi, mi auguro che domani faccia una partita importante. Loro sono una squadra che segna quasi sempre. Noi dovremo continuare a portare la partita dove pensiamo di fargli più male. Il risultato c’è, ma quando i calciatori iniziano a giocare lo fanno per vincere. Non mi aspetto niente di diverso”.
Foto: Instagram Atletico Madrid