Simeone risponde a Pavlovic: pari tra Milan e Torino dopo i primi 45′

21/03/2026 | 18:50:20

1-1 nel primo tempo tra Milan e Torino. Milan in vantaggio al 37′ con Pavlovic. Saul Coco respinge di testa in area, il difensore rossonero controlla a 25 metri, la fa rimbalzare e calcia di sinistro. Pallone che si insacca sotto la traversa, Paleari non ci arriva. Milan-Torino 1-0. Il Toro però reagisce e prima risponde con Zapata, ma Maignan para. Poi Simeone trova il pari al 44′. Vlasic calcia col mancino da fuori area, Maignan devia sul palo, la palla gli rimbalza sulla spalla e resta nell’area piccola, dove Simeone brucia De Winter: pareggio del Cholito.

foto x milan