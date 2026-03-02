Simeone: “Rispettiamo il Barcellona. Ma non ci perderemo in paure e supposizioni”

02/03/2026 | 17:48:35

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa del Re contro il Barcellona.

Queste le sue parole: “Ci aspettiamo un rivale di grande qualità, con un gioco offensivo tra i più competitivi d’Europa e della Liga. Sappiamo quali sono le virtù del Barcellona, ma dobbiamo portare il gioco dove vogliamo noi. Non ci perdiamo in paure o supposizioni: parliamo del presente, di ciò che possiamo controllare”.

Riguardo al giovane Lamine Yamal, Simeone ha spiegato: “È un giocatore molto talentuoso e pericoloso, soprattutto negli ultimi metri. Dobbiamo capire dove metterlo in difficoltà, soprattutto in fase difensiva”.

Infine, il Cholo ha ricordato l’importanza di vivere certe sfide con determinazione e qualità: “Come giocatore ho provato queste emozioni e so che serve talento, fiducia e voglia di vincere. È un privilegio giocare partite di questo livello, e i ragazzi devono sentirlo così”.

Foto: sito Atletico