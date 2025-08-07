Simeone riparte dal Torino. Quando arrivò al Napoli disse: “Una voce interna mi ha detto che questo è il mio posto”

07/08/2025 | 23:55:34

Per Giovanni Simeone è tempo di iniziare una nuova avventura, l’ex attaccante di Fiorentina, Genoa e Verona riparte da Torino dopo l’esclusiva che vi abbiamo raccontato. In una intervista concessa a La Nacion raccontò di aver sentito il richiamo di Napoli: “Sentivo di dover venire qui. Al di là della grandezza di Maradona, di quanto sia competitivo come club. C’era qualcosa dentro di me che mi diceva che il mio posto era al Napoli, che dovevo venire qui. Non riesco a spiegarlo meglio. Conoscete la mia storia, io ascolto sempre quelle voci interiori. Il destino mi ha detto che dovevo venire al Napoli”.

FOTO: X Torino