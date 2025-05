Simeone: “Rendimento fuori casa imbarazzante. E’ colpa mia”

15/05/2025 | 23:12:50

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato a Canal Plus dopo la sconfitta in casa dell’Osasuna nel pomeriggio.

Queste le sue parole: “Fin dall’inizio era chiaro che c’erano delle opportunità per prendere l’iniziativa, ma non lo abbiamo fatto. Hanno avuto una palla inattiva che è andata a un passo dal gol e nell’azione successiva, quando avremmo potuto fare di più, hanno sfruttato la loro altezza per segnare. Nel secondo tempo abbiamo controllato la partita, senza però creare situazioni pericolose come nel primo tempo. Budimir ha segnato un gran gol e questo è il risultato”.

Perché la squadra cambia così tanto in casa e in trasferta?

“Penso che oggi abbiamo giocato meglio rispetto alle partite contro Alaves e Las Palmas, ma è chiaro che è l’allenatore a non riuscire a trovare il modo di motivare i giocatori a dare il massimo anche lontano da casa. Io me la prendo con me stesso, analizzo me stesso, è mia responsabilità se non riusciamo a ripetere in trasferta quanto facciamo in casa”.

Come stanno andando Barrios e Azpilicueta?

“Azpilicueta sta bene, è stato solo un colpo. Per Barrios vediamo cosa dicono i medici”.

Foto: sito Atletico